Çanakkale'de 78 göçmen yakalandı
3 saat önce
Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
'de gerçekleştirilen operasyonda 78 göçmen ile bir 1 organizatör yakalandı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvacık
ve Bayramiç
ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 46 Afganistan
ve 32 Suriye
uyruklu olmak üzere toplam 78 kaçak göçmen yakalandı. 1 kişi de yasa dışı insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınırken 1 minübüs de ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken insan kaçakçılığı suçlamasıyla yakalanan H.Ö. gözaltına alındı.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver - İpek Güney/İHA)
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