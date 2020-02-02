Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 78 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleyi sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ve Bababurnu açıklarında 2 lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye düzenlenen operasyonla ekipler; 39'u çocuk, 16'sı kadın ve 23'ü erkek olan, 68'i Afganistan ve 10'ü Angola uyruklu 78 kaçak göçmeni yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen ve Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalıştığı belirlenen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
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