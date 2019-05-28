Çanakkale'de 78 mülteci yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 78 mülteci yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:52 Kaynak: İHA
'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçme hazırlığındaki 78 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi
'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri tarafından saat 03.30 sıralarında Ayvacık ilçesi Babakale
köyü açıklarında lastik botta bir grup mültecinin olduğu tespit edildi. 'TCSG 16' Bot Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Afganistan
uyruklu 32 mülteci yakalandı.
Aynı saatlerde 'TCSG 61 Bot' Komutanlığı tarafından Kadırga Burnu açıklarında yapılan diğer bir operasyonda ise Afganistan uyruklu 46 mülteci yakalandı. Küçükkuyu
beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen 78 mülteci işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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