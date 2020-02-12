Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 80 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 80 düzensiz göçmen yakalandı.


Bugün Ayvacık, Gelibolu ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde meydana gelen 3 düzensiz göç olayında toplam 80 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 1 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda ayrıca 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği de ele geçirildi.


Yakalanan mültecilerin tamamı, işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. 1 adet minibüs ve 80 adet can yeleği ise yediemin otoparkına bırakıldı.


Olayla ilgili şüpheli T.A. gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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