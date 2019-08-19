Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı
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Çanakkale'de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 80 mülteci ile 3 organizatör yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koruoba köyü sahilinde bir otobüs içerisinde 53 mülteci ile Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanan yabancı uyruklu 27 mülteciyi yakaladı.

Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenilirken, operasyonlarda 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyonlarda göçmen kaçakçılığında kullanılan 1 otobüs, 2 otomobil, 1 bot ve 1 bot motoru da ele geçirildi. - ÇANAKKALE
Çanakkale, Jandarma, Ayvacık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:39 Kaynak: İHA
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