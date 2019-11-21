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Çanakkale'de 800 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi
7 saat önce
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sabaha karşı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 800 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:41 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde sabaha karşı polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 800 kilo kaçak kum midyesi ele geçirildi.
Lapseki'den saat 03.00'de feribota binen araçta, kaçak avlanmış kum midyesi bulunduğu ihbarı yapıldı. Gelibolu feribot iskelesine yanaşan feribottan inen aracı durduran polis ekipleri, 50 çuval içerisindeki yaklaşık 800 kilo kum midyesine el koydu.
Gelibolu İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, M.N.T ve A.Y.'ye para cezası kesti. 50 çuval kum midyesi yeniden denize döküldü.
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