Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 82 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 82 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen 82 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Kadırga ve Çam Burnu mevkii açıklarında düzenledikleri 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen Afganistan uyruklu 82 mülteciyi yakaladı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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