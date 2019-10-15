Çanakkale'de 83 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 83 kaçak göçmen yakalandı.

Yurt dışına yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi Köyü ve Babakale Köyü sahiline operasyon düzenledi. Ağaçlık alanlarda saklanmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 83 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.