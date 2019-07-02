Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 84 düzensiz göçmen yakalandı.
Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdüren sahil güvenlik unsurları, Müsellim Boğazı ve Kadırga Burnu açıklarında yaptıkları denetimlerde iki grubun lastik botla denize açıldığını belirledi.
"TCSG-107" Bot Komutanlığınca düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 84 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:51 Kaynak: AA
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor 2019'un şampiyonu belli oldu! JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak 18 bin TL maaş aldığı söylenen Arınç'ın "Edepsizler" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Aynaya bakacaksın Hazine'den 3 finans kuruluşuna tahvil ihracı yetkisi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:52:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 84 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]