Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı

41 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla  Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan  Afganistan uyruklu 84 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı Müsellim Boğazı'nda devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, iki ayrı operasyon düzenledi. İlk olarak saat 05.00 sıralarında, Kadırga Burnu açıklarında bir grup kaçağın lastik botla Midilli Adası'na gittiği tespit edildi. Sahil Güvenlik 'TCSG 107' Bot Komutanlığı'nca sahilden 2 mil açıkta operasyon düzenleyip, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni yakaladı. Bir süre sonra Küçükkuyu Çam Burnu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise, lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu 44 kaçak göçmen daha yakalandı. Toplam 84 kaçak göçmen, Küçükkuyu Beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlere, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:53 Kaynak: DHA
Midilli Adası, Afganistan, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Madımak olaylarına tanık olan Karamollaoğlu'ndan çağrı: Karanlık eller ortaya çıkarılsın Ünlü isimler, 26 sene önce yaşanan Madımak olayını andı Irak, yumurtadan sonra Türkiye'den sofralık tuz, şehriye ve makarna çeşitlerine de ithalat yasağı getirdi Rus basını duyurdu: Türkiye, S-400'leri Suriye ve Kuzey Kıbrıs sınırlarında konuşlandırabilir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 14:34:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 84 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]