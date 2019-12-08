Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 87 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 87 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 87 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 87 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığı yapan 87 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere ve Balabanlı köyleri sahilinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan bu kişiler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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