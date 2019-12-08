Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 87 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 87 kaçak göçmen yakalandı.

Yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kocaköy köyünün Sokakağzı mevkisi ile Kösedere köyü Dikenli mevkisinde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 87 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:44 Kaynak: DHA
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