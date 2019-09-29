Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 88 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 88 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 88 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 88 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaköy ve Koyunevi köylerinin sahil bandındaki ağaçlık alanda kalabalık bir grup olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, ağaçlık bölgede saklanan Afganistan ve Suriye uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakalayıp haklarında işlem başlattı.

Düzensiz göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:36 Kaynak: AA
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