Çanakkale'de 89 gemi mürettebatı karantinaya alındı - Son Dakika

Polis ekipleri ile AFAD ekipleri yurdun giriş ve çıkışında geniş güvenlik önlemi aldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale 'de, Yunanistan 'da 3 Nisan Cuma günü karantinaya alınan 'Eleftherios Venizelos' isimli gemideki 89 gemi mürettebatı korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kız Yurdu'na yerleştirildi.

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