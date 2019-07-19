Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

36 dakika önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 9 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 9 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi görevi sırasında Bahçeli köyü mevkisindeki arazide bir grubun saklandığını belirledi.
Ekiplerin bölgeye düzenlediği operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Ezine Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:42 Kaynak: AA
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