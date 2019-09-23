Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı
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ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüslerde Afganistan
uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık'daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.
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