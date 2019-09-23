Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 90 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı önlemlerini sürdüren Ayvacık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları yol kontrolünde şüphe üzerine 2 minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüslerde Afganistan uyruklu 90 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenlerle beraber 3 insan kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.
Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemlerin ardından Ayvacık'daki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.


Midilli Adası, Yunanistan, Ayvacık, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerikan filmlerini aratmayan uyuşturucu kovalamacası kameraya yansıdı
İtalya: Zanlı, yaban domuzu avı sırasında 'babasını öldürdü' PKK'ya darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Rehabilitasyon merkezinden kaçtı, 18 saat sonra bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 12:59:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 90 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]