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Çanakkale'de 92 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çanakkale'de 92 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, iki ayrı operasyonda Afganistan uyruklu 92 kaçak göçmen yakaladı.

Ekipler, Küçükkuyu beldesi açıklarında 50, Kadırga burnu açıklarında ise 42 olmak üzere Afganistan uyruklu toplam 92 kaçak göçmeni botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. Burada yiyecek ve kıyafet yardımı yapılan kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Midilli Adası, Afganistan, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:14 Kaynak: DHA
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