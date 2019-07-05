Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:40 Kaynak: AA
'nin Ayvacık
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmeye hazırlanan 93 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
unsurları, Sivrice
koyu ile Arıklıaltı mevkilerinden iki ayrı grubun lastik botlarla denize açıldığını belirledi. Söz
konusu bölgelere düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 93 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Küçükkuyu
'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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