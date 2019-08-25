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Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı

30 dakika önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 93 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında devriye görevi yapan "TCSG 81" Bot Komutanlığı ekipleri, Küçükkuyu beldesi açıklarında bir grubun lastik botla denizde ilerlediğini belirledi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

"TCSG-6" Bot Komutanlığınca Buruncu mevkisinde düzenlenen ikinci operasyonda ise 40'ı Afganistan, 2'si Mısır uyruklu toplam 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler buradan Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi.

Giyecek ve yiyecek yardımında bulunulan 93 kişi, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:36 Kaynak: AA
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