Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 94 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

Kuzey Ege'de devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine doğru seyrettiğini tespit etti.

Bunun üzerine, "TCSG 61" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta yapılan operasyonda, 47 Afganistan uyruklu yakalandı.

"TCSG 28" Bot Komutanlığı ekipleri ise yine Kadırga Burnu mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda, lastik botla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 47 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.