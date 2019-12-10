Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 94 yabancı uyruklu şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.

Çanakkale'de 94 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile kaçmak isteyen 94 yabancı uyruklu şahıs, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyon sonucunda yakalandılar.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişlere karşı önlem amacıyla devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvacık sahili açıklarında yaptıkları 2 ayrı operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na lastik bot ile gitmeye çalışan 94 düzensiz göçmen yakaladı.


Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin Sivrice Burnu mevkii açığında yaptığı operasyonda lastik bot ile Midilli Adası'na kaçmak isteyen Afganistan uyruklulardan oluşan 52 düzensiz göçmen yakalandı.


TCSG 905 Bot Komutanlığının Kadırga Burnu mevkii açıklarında yaptığı bir başka operasyonda ise 42 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha yakalandı.


Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek verildi. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:06 Kaynak: İHA
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