Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 95 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 95 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 95 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ve Biga ilçelerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye hazırlanan 95 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki ilçede yasa dışı geçişlerle mücadele kapsamında 5 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yakalanan 74'ü Afganistan, 9'u Somali, 7'si Suriye, 4'ü Kongo, biri Fas uyruklu 95 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, 92 can yeleği ele geçirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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