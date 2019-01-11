Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Bölgedeki yasa dışı önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi, Kocaköy sahili ve Büyükhüsun köyünde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 97 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı, bir minibüse de el konuldu.

Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Gözaltındaki organizatör ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Ayvacık, Yunanistan, Midilli Adası, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:39:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]