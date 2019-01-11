Çanakkale'de 97 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Çanakkale'de yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığındaki 97 düzensiz göçmen yakalandı.
Bölgedeki yasa dışı önleme faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı tarihlerde Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesi Mıhlı Mahallesi, Kocaköy sahili ve Büyükhüsun köyünde operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 97 düzensiz göçmen ile bir organizatör yakalandı, bir minibüse de el konuldu.
Göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Gözaltındaki organizatör ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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