Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 97 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli ve Gülpınar köyleri sahilinde zeytinlik alanlarda yabancı uyrukluların saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelere operasyon düzenledi.

Yakalanan Afganistan uyruklu 97 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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