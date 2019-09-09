Çanakkale'de 97 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bademli ve Gülpınar köyleri sahilinde zeytinlik alanlarda yabancı uyrukluların saklandığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, söz konusu bölgelere operasyon düzenledi.

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