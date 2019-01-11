Çanakkale'de 97 Kaçak Yakalandı
1 saat önce
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 97 kaçak göçmen yakalandı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmek isteyen Afganistan
uyruklu 97 kaçak göçmen yakalandı.
Yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdüren Çanakkale
İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 3- 9 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu
Beldesi Mıhlı Mahallesi'nde 17, Kocaköy
sahil şeridinde 38, Büyükhüsun Köyü tek ev mevkiindeki zeytinlik arazide 42 olmak üzere, Afganistan uyruklu toplam 97 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmayı planladıkları belirlenirken, operayonlarda 1 organizatör gözaltına alındı. 1 minibüs ve 38 can yeleği de ele geçirildi. 97 Afgan, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör ise sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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