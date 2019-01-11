Çanakkale'de 97 Mülteci Yakalandı
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı.
Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Küçükkuyu
Mıhlı Mahallesi'nde Kocaköy
sahil şeridinde ve Büyükhüsun köyü Tekev
mevkiinde zeytinlik arazide yapılan 3 farklı operasyonda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 97 mülteci yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 1 adet minibüs ve 38 adet can yeleği ele geçirildi. Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör olduğu iddia edilen bir kişi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(İpek Güney/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:01 Kaynak: İHA
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