Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 97 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 97 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 97 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 97 mülteci yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'nca Küçükkuyu Mıhlı Mahallesi'nde Kocaköy sahil şeridinde ve Büyükhüsun köyü Tekev mevkiinde zeytinlik arazide yapılan 3 farklı operasyonda organizatör olduğu iddia edilen bir şüpheli ile 97 mülteci yakalandı. Öte yandan operasyonlarda 1 adet minibüs ve 38 adet can yeleği ele geçirildi. Adli makamların talimatı gereği ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak, yakalanan mülteciler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Gözaltına alınan organizatör olduğu iddia edilen bir kişi sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İpek Güney/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu! Uyuşturucu Operasyonu Yapılan Evde Yakalanan Çete Liderinin Eski Polis Memuru Olduğu Ortaya Çıktı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:40:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 97 Mülteci Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]