Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de gerçekleştirilen operasyonlarda 10 göçmen kaçakçısı ile 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.45 sıralarında İzmir- Çanakkale karayolu güzergahında şüphelendikleri bazı araçları takibe aldı. Şüpheli araçlardan 4 tanesi Çanakkale il merkezi, 2'si Lapseki, 1 tanesi Gelibolu ilçesinde olmak üzere toplam 7 araç durduruldu.

Yapılan incelemelerde, yasa dışı yollarla yurtdışına götürülmek üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye getirdiği tespit edilen 71'i Afgan, 14'ü Somali, 7'si İran, 3'ü Yemen ve diğer 3'ü ise Eritre uyruklu 98 düzensiz göçmen ile 10 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan 10 göçmen kaçakçısı alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 98 düzensiz göçmen ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.