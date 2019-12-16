Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 98 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu mevkisi ile Babakale köyü açıklarında iki grubun Midilli'ye ilerlediğini belirledi.

Kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen yakalanarak Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi.

İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:36 Kaynak: AA
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