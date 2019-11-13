Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kadırga Burnu ve Babakale mevkisinde lastik botlarla denize açılan grupları belirledi.

Bu bölgeye düzenlenen operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan ve İran uyruklu 99 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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