Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 99 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı üç ayrı operasyonla yakalandı.

Çanakkale'de 99 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmak isteyen 99 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı üç ayrı operasyonla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuzey Ege'de Müsellim Boğazı'nda yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, gece ve sabah saatlerinde yaptıkları üç ayrı operasyonda yasa dışı yollardan lastik bot ile Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 99 düzensiz göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik TCSG KB 4301 Bot Komutanlığı ekiplerinin Hıyarlık mevkii açığında yaptıkları ilk operasyonda 17 Afganistan uyruklu, Küçükkuyu beldesi açıklarında yaptığı diğer bir operasyonda ise Suriye, Filistin, Yemen, Senegal, Kongo, Gine ve Güney Afrika Cumhuriyeti uyruklu 34 düzensiz göçmen yakaladı. TCSG 28 Bot Komutanlığı ise Burunucu mevkii önlerinde yaptığı operasyonda Afganistan uyruklu 48 düzensiz göçmen yakaladı.


Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen göçmenlere giyecek ve yiyecek dağıtıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
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