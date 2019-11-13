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Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandıÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 99 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde, yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Kadırga Burnu ile Bababurnu mevkisi açıklarında düzenlediği 2 ayrı operasyonda, Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 99 kaçak göçmen yakaladı. 98'i Afganistan, 1'i İran uyruklu olan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botlarıyla karaya çıkartıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 99 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:57 Kaynak: DHA
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