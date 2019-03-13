Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Ada Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de Ada Seferlerine Fırtına Engeli

38 dakika önce

Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Çanakkale'de Ada Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferinin, Bozcaada- Geyikli hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:11 Kaynak: İHA

Bozcaada, Gökçeada, Çanakkale, Güncel
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