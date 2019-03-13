Çanakkale'de Ada Seferlerine Fırtına Engeli
38 dakika önce
Çanakkale'de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Çanakkale
'de, etkili olan fırtına Gökçeada
ve Bozcaada
'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den saat 09.00 seferinin, Bozcaada- Geyikli
hattında Bozcaada'dan saat 07.15 ve 10.00 seferleri, Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00 seferleri iptal edildiğini duyurdu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:11 Kaynak: İHA
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