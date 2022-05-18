ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

18.05.2022 17:07

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

ÇANAKKALE'de, Gökçeada ve Bozcaada'ya bugünkü bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 19.00 ve 22.30'daki seferler iptal edildi. Ayrıca Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 20.00 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 22.00'de yapılması planlanan ek seferlerin de iptal edildiği açıklandı. (DHA)

ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE, ADALARA BAZI FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ - Son Dakika
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