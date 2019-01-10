Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Adalara Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale'de Adalara Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

1 saat önce

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de Adalara Feribot Seferlerine Fırtına Engeli, System.String[]
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada- Geyikli arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:15 Kaynak: DHA

Bozcaada, Gökçeada, Ege Denizi, Çanakkale, Güncel
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