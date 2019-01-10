Çanakkale'de Adalara Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
1 saat önce
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.
Çanakkale
'nin Kuzey Ege Denizi
'ndeki Gökçeada
ve Bozcaada
ilçelerine, bugünkü tüm tarifeli feribot seferleri, lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege
Denizi'nde devam eden lodos fırtınası, Çanakkale'de adalara deniz ulaşımında aksamalara yol açıyor. Çanakkale Boğazı
ile Adalar
hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, Gökçeada-Kabatepe, Bozcaada- Geyikli
arasında yapılması gereken tarifeli tüm seferlerin iptal edildiği belirtildi.
Çanakkale Boğaz hattındaki, Çanakkale- Eceabat
, Çanakkale- Kilitbahir
ve Lapseki- Gelibolu
hatlarındaki feribot seferleri ise normal olarak devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:15 Kaynak: DHA
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