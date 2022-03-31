Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal - Son Dakika
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Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal

31.03.2022 15:27
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal

KUZEY Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

KUZEY Ege Denizi'ndeki lodos nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarınki bütün feribot seferleri iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan lodosun yarın fırtınaya dönüşmesi beklendiğinden Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bütün feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada- Geyikli hatlarında yarınki tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağını duyurdu.


Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal
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Çanakkale Ticaret Borsası Çanakkale Ticaret Borsası

Ege Denizi, Çanakkale, Bozcaada, Lodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de adalara yarınki feribot seferleri iptal - Son Dakika
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