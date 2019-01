Çanakkale'de Adalet Meydanı ve Adalet Parkı Açıldı

ÇANAKKALE Belediyesi'nce 18 Mart Stadyumu 'nun yanında yer alan ve halk arasında 'Üçgen Park' olarak bilinen alanda çalışmaları tamamlanan Adalet Meydanı ve Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Gelibolu Yarımadası'nda 2 yıl önce gerçekleştirilen Adalet Kurultayı'nda, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen 'in tasarımı olan 'Adalet Heykeli' sergilendi. Kurultayın ardından Çanakkale Belediyesi'nce 'Adalet Heykeli'nin kent merkezinde sergilenmesi için çalışma başlatıldı. Belediye tarafından 18 Mart Stadyumu yanında 'Üçgen Park' olarak bilinen alan yeniden düzenlenerek, Adalet Parkı haline getirildi. Parka, sol elinde adaletin verdiği cezaların caydırıcılığını ve gücü simgeleyen kılıç, sağ elinde ise adaletin dengeli şekilde dağıtılmasını simgeleyen terazi bulunan ve tarafsızlığın simgesi olarak da gözleri kapalı olan 'Adalet Tanrıçası Themis Heykeli' konuldu. Arka planında ise güneşi simgeleyen 6 sütun yer aldı. Heykelin kaidesini ve sütunlarını da üzerlerinde kurultaya katılanların isimlerinin yer aldığı kırmızı tuğlalar oluşturdu. Tasarlanan yapıda, ana düşünce olarak din, dil, ırk, cinsiyet, düşünce ayrımı olmaksızın tüm insanların ancak el ele, bir araya gelerek adaleti yüceltebileceği düşüncesi sembolize edildi. Toplamda 1077,38 metrekare büyüklüğündeki Adalet Parkı'nın 650 metrekaresi yeşil alan, 160 metrekarelik kısmı da çocuk oyun alanı olarak düzenlendi.Çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise bugün Adalet Meydanı ve 'Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek , CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan , Çanakkale Belediye Başkanı CHP'li Ülgür Gökhan , CHP İl Başkanı İsmet Güneşhan, CHP Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık Biga Belediye Başkanı CHP'li İsmail Işık ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Başkan Gökhan, "İçinde bulunduğumuz hafta Adalet ve Demokrasi Haftası. İçinde bulunduğumuz park Çanakkale'nin yeni Adalet Parkı'dır. Çanakkale'de tam da bugünde böyle bir parkın açılması, bu parkın içerisinde de adalet heykelinin yer alması ve kurultaya katılmış olan binlerce insanın bu tuğlalarda birer birer adının anılacak olması çok önemli, diye düşünüyorum" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek ise "Adalet her şeydir. Adalet bağımsızlıktır, gelecektir, özgürlüktür. Adalet, aş, iş, ekmektir. Adalet içtiğimiz sudur, her şeydir. ve Çanakkale önümüzdeki dönemde de inanıyorum; barışın, özgürlüklerin kenti olma yolunda adaletin kenti olarak da bu sosyal demokrat belediyecilikle devam edecektir" diye konuştu.Konuşmaların ardından Genel Başkan Yardımcısı Erkek ve Başkan Gökhan ile diğer katılımcılar tarafından 'Adalet Tanrıçası Themis Heykeli'ndeki kurdele çözülerek, Adalet Meydanı ve 'Adalet Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi.- Çanakkale