Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Çanakkale'de afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale'de göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 25 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına ve organizatörlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçme hazırlığında olan Afganistan uyruklu 25 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda Afganistan uyruklu organizatörler M.K. ve A.J. de gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatörler M.K. ve A.J. ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de afganistan uyruklu 2 organizatör adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 05:20 Kaynak: DHA
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