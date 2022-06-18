Çanakkale'de 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika
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Çanakkale'de 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

18.06.2022 14:11

Çanakkale'de 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi Çanakkale'de Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen bir uçakla sınır dışı edildi.

Çanakkale'de 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen bir uçakla sınır dışı edildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin başarılı operasyonları sonucu engelleniyor. Avrupa'ya geçiş hayaliyle Çanakkale güzergahını kullanan düzensiz göçmenler, Ayvacık ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı ediliyor.

Gece yarısı Çanakkale Havalimanı'nda hareketli anlar yaşandı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 düzensiz göçmen, Afganistan'dan gelen bir uçağa bindirilerek sınır dışı edildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için yoğun çalışmalar sürüyor.

Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için 87 sefer düzenlendi

27 Ocak 2022 tarihinde Afganistan'a uçuşların açılmasından itibaren 15 bin 645'i 87 adet charter seferle 7 bin 198'i tarifeli olmak üzere toplam 22 bin 843 Afganistan uyruklu yabancı ülkesine geri gönderildi.

Bu yılın başından itibaren ülkesine gönderilen düzensiz göçmen sayısı ise 41 bin 068'e ulaşırken, sınır dışı işlemlerinde geçen senin aynı dönemine göre yüzde 107 artış sağlandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi - Son Dakika

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