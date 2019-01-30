Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Ağaç Katliamı

Çanakkale'de Ağaç Katliamı

1 saat önce

Çanakkale'de ağaç katliamıÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi, Esenler Mahallesi'ne yapılacak çocuk parkı için onlarca yıllık çam ağaçlarını kesti.

Çanakkale'de ağaç katliamı

ÇANAKKALE - Çanakkale Belediyesi, Esenler Mahallesi'ne yapılacak çocuk parkı için onlarca yıllık çam ağaçlarını kesti.
Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün öğle saatlerinde Esenler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde yer alan yeşil alana giderek, bu alana yapılması planlanan çocuk parkı için çam ağaçlarını kesti. Bu durumu gören bazı mahalle sakinleri çalışanlara tepki gösterdi. 25 yıl önce ağaçları kendisinin diktiğini iddia eden bir vatandaş, "Yıllar önce bu ağaçları ben diktim. Belediye bir fidan bile vermedi. Testereyi alıp kesmişler. Ayıp. Yapılacak yerlere park yapmıyorlar, yapılmayacak yerlere yapıyorlar" dedi.
Öte yandan, çocuk parkı yapılacak alanda büyük bir elektrik trafosunun olması dikkati çekti. Ekipler akşam saatlerine kadar çalışarak işlerini tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:36 Kaynak: İHA

Esenler, Çanakkale, Genel
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