Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de ağaçlık alanda saklanan 98 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 98 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tuzla köyünde iki bölgeye düzenledikleri operasyonda ağaçlık alanda saklanan yabancı uyrukluları belirledi.

Afganistan uyruklu 98 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:12 Kaynak: AA
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