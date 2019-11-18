Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu
Son Dakika Güncel Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu

6 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki bir ahırda hurdaların arasında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki bir ahırda hurdaların arasında, Çanakkale Savaşları'ndan kalma olduğu tahmin edilen top mermisi bulundu.

Ayvacık'a bağlı Ahmetçe köyünde çiftçilik yapan M.S. (66), evinin bahçesindeki ahırda bulunan demir ve hırdavatı, yoldan geçen hurdacıya satmak istedi. Hurdacı, ahırdaki demirleri toplarken aralarındaki top mermisini fark etti. Ahırın sahibi kadın ile hurdacı, durumu jandarmaya bildirdi.

Kısa sürede gelen jandarma ekibi, ahır çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Uzman ekip tarafından incelenen top mermisinin, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı değerlendirildi.

Uzunluğu yaklaşık 40 santimetre olan top mermisinin güvenli bir bölgede imha edileceği öğrenildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Armut ağacı 2 ay ara ile meyve verdi
Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi: Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi TÜM-İŞ, zihinsel engelli öğrenciyi darp eden öğretmeni savundu: Gayet normal Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Dipsiz Göl doğal sit alanı ilan edilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 19:55:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de ahırda top mermisi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]