Çanakkale'de ahırdaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı

Çanakkale yangınında son durum! Bakan\'ın sözleri bir nebze olsun rahatlattı

Çanakkale'de merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, 150 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle 9 köy boşaltıldı, 1251 kişi tahliye edildi.

HAYVANLARI YANGINDAN KURTARDI

Türkiye ciğerlerinin yanışını acı içinde takip ederken, internete düşen bir görüntü ise herkesi duygulandırdı. Çanakkale'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bir ağıla giren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, hayvanları son anda yangından kurtardı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Havaforum'un paylaştığı görüntülerde, Albay Türkdönmez'in haberi alıp bölgeye intikal ettiği ve yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan hayvanları o noktadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.