Çanakkale'de ahırdaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı - Son Dakika

Çanakkale'de ahırdaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı

Son Güncelleme: 23.08.2023 11:42

Çanakkale'de dün başlayan yangın saatlerdir kontrol altına alınmaya çalışılırken, internete düşen bir görüntü herkesi duygulandırdı. Alevlerin tehdit ettiği bir ahıra giren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez içerideki tüm hayvanları yangından kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Çanakkale'de merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle büyürken, 150 hektarlık alanda etkili olan yangın nedeniyle 9 köy boşaltıldı, 1251 kişi tahliye edildi.

HAYVANLARI YANGINDAN KURTARDI

Türkiye ciğerlerinin yanışını acı içinde takip ederken, internete düşen bir görüntü ise herkesi duygulandırdı. Çanakkale'deki orman yangınında alevlerin tehdit ettiği bir ağıla giren İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Kamil Türkdönmez, hayvanları son anda yangından kurtardı.

BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Havaforum'un paylaştığı görüntülerde, Albay Türkdönmez'in haberi alıp bölgeye intikal ettiği ve yangın tehdidiyle karşı karşıya kalan hayvanları o noktadan uzaklaştırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

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Son Dakika Güncel Çanakkale'de ahırdaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de ahırdaki hayvanları yangından kurtaran albay herkesi duygulandırdı - Son Dakika
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