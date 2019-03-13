Çanakkale'de 'Akıllı Şehir' Vizyonu Mercek Altında

Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı gerçekleşti.

Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı gerçekleşti. Toplantıda, akıllı şehir kavramı, akıllı şehir uygulamalarının faydaları gibi konularda bilgi paylaşımları gerçekleştirildi.



Toplantıya, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora, Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado, Türkiye Bilişim Vakfı ve Kale Grubu Temsilcileri, Çanakkale'den kurum ve kuruluş temsilcileri, Üniversite öğretim üyeleri, mahalle muhtarları, odalar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.



Çanakkale Belediyesi ve Tarragona Belediyesi arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, Tarragona örneğinden hareketle Akıllı Şehir Platformu'nun hayata geçirilmesi, her iki şehrin ileri düzey akıllı şehir dönüşümünü daha da ileriye taşımak üzere uzun vadeli işbirliği yapılması ve ortak projeler tasarlanmasının hedeflendiği proje kapsamında gerçekleşen toplantıda açılış konuşmasını Belediye Başkanı Ülgür Gökhan gerçekleştirdi.



Projenin içeriği ve akıllı şehir kavramı ile ilgili bir başlangıç yapan Başkan Gökhan, "Bu programda İspanya'nın Tarragona şehri ile eşleştik. Onlar da aynı bizim nüfus yapımızda ve tarihi bir kent. Kendileri ile eşleşme programında kabul gördük. Bununla ilgili hazırlık programı için beraberiz. Akıllı şehir, kentlerin gelişimi, kentlerin teknoloji fırsatlarından yararlanabilmeleri ve insanların daha iyi yaşaması için sürdürülebilir yöntemler ve projeler üretilmesine yönelik bir kavramdır. Günümüzde dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor. Dolayısı ile gelişen ve değişen dünya düzeninde artık ülkeler değil, şehirler yarışıyor. Bu nedenle kentlerde yükselen nüfusun ihtiyaçları için de daha hızlı ve verimli çözümler oluşturmak gerektiğini hepimiz biliyoruz. Teknolojik gelişmişlik altyapısını arttıran şehirler de bu süreçte öne çıkıyor. ve akıllı şehirler olarak tanımlanıyor. Teknolojiyi şehrin yaşantısına sürdürülebilir bir şekilde katmış olan kentler, akıllı şehir olarak adlandırılıyor" dedi.



Başkan Gökhan, "Bu proje kapsamında Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı öncülüğünde Çanakkale'nin akıllı şehre dönüşümünün hızlandırılması ve kentteki yaşam kalitesinin arttırılması amacı ile çalışmalar yapıldı. Biliyorsunuz, bu iki kurumun yürüttüğü Aklım Fikrim Çanakkale Projesi var ve akıllı kentleşme konusunda bize ufuk açtı. Dolayısı ile böyle bir projenin de başlangıcını yaptık. Kent aktörlerinin akıllı kentleşme yolunda bilinçlenmesi ve Çanakkale'de akıllı kent vizyonunun sürmesi konusundaki çabaları destekliyoruz ve gelecek vizyonumuzun da önemli bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. Çanakkale Belediyesi olarak kaynaklarımızı verimli kullanmak ve sahada etkin hizmet üretimi için teknolojik alt yapımızı da geliştirmek için çalışmaları iyi takip ediyoruz. Özellikle ulaşım alanında akıllı belediyecilik anlamında yenilikleri yakından takip ediyoruz. Akıllı duraklarımız, kavşaklarımızın akıllı kavşak haline getirilmesi gibi çalışmalarımız var. Şu anda 54 durağımız akıllı durak olarak çalışıyor ve bunu da arttırmayı hedefliyoruz. 11 ÇABİS istasyonumuz, 72 bisikletimiz ve 84 park yeri ile hizmet veriyoruz. Yani bu çalışmaları adım adım yapıyoruz. Ama bu proje kapsamında, bunları hedeflemiş bir Avrupa kenti ile birlikte bu birikimlerimizi daha ileri bir seviyeye getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Tarragona Belediye Başkan Yardımcısı Begoa Flora ise, "Aslında, iki uzak şehir arasında böyle bir organizasyonu yapmak oldukça zor bir iş. Bu kapsamda düzenlenen bu organizasyona emek verenlere teşekkür ediyorum. Buradaki programımızda çok temiz, dikkatli ve özenli bir şehirle karşılaştık. Başkanımıza da bu projeyi başlattığı için teşekkür ederim. Bence iki şehir arasında böyle bir değişimi başlatmak oldukça önemli. Küreselleşme döneminde özellikle yerel yönetimler için teknik, sosyal ve katılımı organize etmek oldukça zorlu bir süreç. Bu anlamda bu çalışmaların önemli projeler olduğunu düşünüyorum. Belediye olarak bizim ilk adımımız, dolayısı ile buradan gelen deneyimle bilgi birikimimizi artırmak önemli. Bu proje sonucunda oldukça olumlu sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.



Programda Tarragona Akıllı Kent Platformu Genel Müdürü Gustavo Cuadrado da Tarragona kentindeki akıllı kent uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiler verirken, Novusens İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli de akıllı şehir kavramı, bu konudaki uygulamalar ve örnekler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Benli, akıllı şehir kavramının her ne kadar teknolojiyle ilişkilendirilse de teknolojinin burada sadece bir araç olduğunu, bu konudaki ortak tanımın, "insan yaşamının kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar" olduğunu söyledi. Çanakkale'de de akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde güzel çalışmalar olduğunu kaydeden Benli, akıllı şehir uygulamalarının en temel faydalarının; kaynakların verimli kullanımı, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik refah olduğunu kaydetti.



Tarragona heyeti kent gezisi gerçekleştirdi



Öte yandan, Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi kapsamında kente gelen Tarragona heyeti, birlikte yürütülecek proje kapsamında Çanakkale'yi yakından tanımak, yerel yönetim hizmetleri hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla bir kent gezisi de gerçekleştirdi. Heyet, Troia Ören Yeri, Troya Müzesi, Kordonboyu, Özgürlük Parkı, Aynalı Çarşı gibi kentin önemli lokasyonlarını gezerek, bilgiler aldı.



Proje hakkında



Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen "Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı" kapsamında yürütülüyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Vilayetler Birliği (VB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü programın üç kilit paydaşını oluşturuyor. Programın ana yararlanıcısı olan Avrupa Birliği Başkanlığı ile birlikte bu üç kilit paydaş kurum, ülkemizde gerçekleştirilen şehir eşleştirme faaliyetlerinde kamuyu temsilen rol oynayan aktörler olma niteliği taşıyor. - ÇANAKKALE

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