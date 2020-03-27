Çanakkale'de akü hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Çanakkale'de akü hırsızları bekçilerin ve polisin dikkati sonucu yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Çanakkale Çan ilçesinde A.A'ya ait bir araçtan çalınan 2 adet akü için çalışma başlattı. Durumundan şüphelendikleri bir aracı durduran bekçiler akülerle birlikte şüphelileri yakaladı. Araç sürücüsü Ö.Ş gözaltına alınırken, 3 şüpheli kaçtı. Yapılan çalışmalar sonucu F.K ve A.K adlı 2 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerden birisi kadın Ö.Ş, F.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkeme sonucu tutuklanırken, kaçaklardan G.A' nın da yakalama çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE