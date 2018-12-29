Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Alev Topuna Dönen Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtuldu

Çanakkale'de Alev Topuna Dönen Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtuldu

50 dakika önce

ÇANAKKALE'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı.

Çanakkale'de Alev Topuna Dönen Otomobilin Sürücüsü Son Anda Kurtuldu, System.String[]
ÇANAKKALE'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında  Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen  Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın  söndürüldü. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:41 Kaynak: DHA

Çanakkale, Güncel
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