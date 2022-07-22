Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Durali köyü yakınlarında saat 18.30 sularında tarım arazisinde anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz, Çan Belediye itfaiye ekibi sevk edildi. 18 Mart Termik Santrali İşletme Müdürlüğü itfaiye aracıda olay yerine gelerek çalışmalara katıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken yangında 3 dönümlük alan zarar gördü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Çanakkale, İtfaiye, Çan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de anız yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.