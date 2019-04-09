Çanakkale'de Anne ve Kızından Karma Sergi

Çanakkale
'nin Gelibolu
ilçesinde yaşayan anne ve kızı, arkadaşlarının ölen çocukları anısına karma sergi açtı. Atatürk
Kültür Merkezinde Gülçin Siftahoğlu ile annesi Yüksel Balkan tarafından gerçekleştirilen serginin açılışı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar
tarafından yapıldı.
Balkan, serginin anlamının kendileri için büyük olduğunu belirterek, "Sergimizi arkadaşımızın çocukları olan ve aynı zamanda üç arkadaş olan, yaşamlarını kaybeden Erdinç Yavuz
, Semen Tolgay ve Gökhan Teksöz adına gerçekleştiriyoruz. Anne-kız olarak mandala, ahşap yakma gibi birçok çalışmayı bu sergimizde bulabilirsiniz." diye konuştu.
Keçe sanatı, kaligrafi, mandala, ahşap yakma ve su kabağından oluşan karma sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.