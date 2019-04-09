Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Anne ve Kızından Karma Sergi

Çanakkale'de Anne ve Kızından Karma Sergi

49 dakika önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan anne ve kızı, arkadaşlarının ölen çocukları anısına karma sergi açtı.

Çanakkale'de Anne ve Kızından Karma Sergi, System.String[]
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yaşayan anne ve kızı, arkadaşlarının ölen çocukları anısına karma sergi açtı.

Atatürk Kültür Merkezinde Gülçin Siftahoğlu ile annesi Yüksel Balkan tarafından gerçekleştirilen serginin açılışı, Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından yapıldı.

Balkan, serginin anlamının kendileri için büyük olduğunu belirterek, "Sergimizi arkadaşımızın çocukları olan ve aynı zamanda üç arkadaş olan, yaşamlarını kaybeden Erdinç Yavuz, Semen Tolgay ve Gökhan Teksöz adına gerçekleştiriyoruz. Anne-kız olarak mandala, ahşap yakma gibi birçok çalışmayı bu sergimizde bulabilirsiniz." diye konuştu.

Keçe sanatı, kaligrafi, mandala, ahşap yakma ve su kabağından oluşan karma sergi hafta sonuna kadar açık kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:09 Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu, Çanakkale, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Şubat Ayında Evlenen Hazal Kaya Anne mi Oluyor? Müge Anlı'da Kan Donduran İtiraf: Oğlumu Döşünden Tek Kurşunla Vurdum Son Dakika! Kartal ve Kadıköy'de Sandık Görevlileri Hakkında Soruşturma Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 17:58:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Anne ve Kızından Karma Sergi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]