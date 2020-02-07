Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'de apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 10 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangında binada mahsur kalan 10 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Akasya Sokakta bulunan Fenerci apartmanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Gelibolu Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, üst katlarda mahsur kalan aralarında yaşlı, engelli ve hamilenin de olduğu 10 kişiyi itfaiye aracının merdiveniyle tahliye etti.

Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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