Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı 1 Temmuz itibarıyla artırılacak - Son Dakika

Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı 1 Temmuz itibarıyla artırılacak

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımı hizmeti veren firma, 1 Temmuz'dan itibarıyla günlük feribot sefer sayısında artışa gidileceğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımı hizmeti veren firma, 1 Temmuz'dan itibarıyla günlük feribot sefer sayısında artışa gidileceğini duyurdu.

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GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Gökçeada-Kabatape, Bozcaada- Geyikli ve Çanakkale- Kilitbahir hatlarında, arabalı vapur sefer sayıları artırıldı. Adalar hatlarına 16, Çanakkale-Kilitbahir güzergahına da 18 ilave sefer konuldu.

Yeni düzenlemeyle, 1 Temmuz Çarşamba gününden itibaren Gökçeada-Kabatepe hattında 07.00-21.00 saatlerinde karşılıklı yedişer sefer yapılacak.

Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15'te başlayacak seferler, 22.00'de sona erecek. Geyikli'den Bozcaada'ya ise 08.00-23.00 saatlerinde feribot seferleri düzenlenecek. Bu hatta, günlük toplam 16 seferle hizmet verilecek.

Çanakkale'den Kilitbahir'e 00.30-23.45, Kilitbahir'den Çanakkale'ye 00.15-23.45 saatlerinde olmak üzere günde toplam 74 sefer gerçekleştirilecek.

Kilitbahir, Çanakkale, Adalar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de arabalı vapur sefer sayısı 1 Temmuz itibarıyla artırılacak - Son Dakika

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