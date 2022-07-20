Kaza, Gazi Süleyman Paşa Mahallesi 26 Kasım 2'nci Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. yönetimindeki 34 FFY 83 plakalı araç, seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çite çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücünün kızı A.T. (8), 112 Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü E.T. ve yanında bulunan oğlu P.T. (6) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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